Зеленский получил медаль Свободы Рональда Рейгана

7 марта, 22:13
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Президент Владимир Зеленский получил медаль Свободы Рональда Рейгана, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Медаль передал послу Украины в США Оксане Маркаровой руководитель Президентского фонда Рональда Рейгана Фредерик Райан. Он сказал, что награда отмечает лидерство Зеленского и стойкость миллионов украинцев, которые отстаивают право выбирать собственное будущее и вдохновляют цивилизованный мир бороться за ценности свободы и демократии.

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«Сегодня кремлевский режим пытается восстановить обломки советской империи, начав жестокую и кровавую войну в центре Европы. Как и более трех десятилетий назад, у „империи зла“ нет шансов на существование. Украинцы своей кровью и отчаянной борьбой дают яростный отпор агрессору, демонстрируя мужество и волю», — сказано в сообщении ОП.

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Награда была основана частным Фондом Рейгана в 1992 году. Ее вручают за «значительный и продолжительный вклад в развитие свободы в мире». Лауреатами награды являются всего десять человек, в частности, Лех Валенса, Михаил Горбачев, Колин Пауэлл, Маргарет Тэтчер, Джордж Буш, Ицхак Рабин, Натан Щаранский.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Украина-США Рональд Рейган Владимир Зеленский Война России против Украины

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