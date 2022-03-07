Зеленский получил медаль Свободы Рональда Рейгана 7 марта, 22:13 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Президент Владимир Зеленский получил медаль Свободы Рональда Рейгана, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Медаль передал послу Украины в США Оксане Маркаровой руководитель Президентского фонда Рональда Рейгана Фредерик Райан. Он сказал, что награда отмечает лидерство Зеленского и стойкость миллионов украинцев, которые отстаивают право выбирать собственное будущее и вдохновляют цивилизованный мир бороться за ценности свободы и демократии.



«Сегодня кремлевский режим пытается восстановить обломки советской империи, начав жестокую и кровавую войну в центре Европы. Как и более трех десятилетий назад, у „империи зла“ нет шансов на существование. Украинцы своей кровью и отчаянной борьбой дают яростный отпор агрессору, демонстрируя мужество и волю», — сказано в сообщении ОП.

Награда была основана частным Фондом Рейгана в 1992 году. Ее вручают за «значительный и продолжительный вклад в развитие свободы в мире». Лауреатами награды являются всего десять человек, в частности, Лех Валенса, Михаил Горбачев, Колин Пауэлл, Маргарет Тэтчер, Джордж Буш, Ицхак Рабин, Натан Щаранский.

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