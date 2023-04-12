Зеленский получил высшие государственные награды Ичкерии 12 апреля, 17:45 Кирилл Буданов и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский получил высшие государственные награды правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента в среду, 12 апреля, награды Зеленскому лично передал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.



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Глава украинского государства получил орден Честь Нации (Qoman Sij) и орден имени Джохара Дудаева за заслуги перед чеченским народом и действия ради свободы и демократии во всем мире.

Инфографика: Офіс президента

«Его политическая твердость и верность родной стране сумели сплотить народ Украины перед нависшей угрозой от векового врага в лице России и ее кровожадных монстров, захвативших власть террористическими методами», — сказано в постановлении, которое в ноябре 2022 года подписал глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев.

Орденом Джохара Дудаева сейчас награждены чеченские политические деятели Аслан Масхадов и Зелимхан Яндарбиев, а также литовский государственный деятель Витаутас Ландсбергис.

Верховная Рада в октябре 2022 года признала Чеченскую Республику Ичкерия территорией, временно оккупированной Россией.