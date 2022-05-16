Зеленский поблагодарил бойцов теробороны, которые вышли к границе с РФ в Харьковской области — видео 16 мая, 16:57 Цей матеріал також доступний українською Бойцы теробороны вышли к границе с РФ в результате контрнаступления ВСУ в Харьковской области (Фото:Минобороны)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил военнослужащих 227-й батальона 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ, которые сумели выйти к границе с РФ в Харьковской области.

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Свое видеообращение к бойцам он обнародовал у себя в соцсетях в понедельник, 16 мая.

О том, что украинское подразделение в результате контрнаступления на северном направлении вышло к российской границе, стало известно накануне.

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"Мы дошли, господин президент. Мы здесь", - обратились они к Зеленскому.

«Ребята. Очень вам благодарен. От каждого. От себя, от своей семьи… Моя благодарность без границ… Желаю вам всем здоровья. Берегите себя. Благодарю вас, ваших родителей. Молодцы! И всем таким, как вы воинам, большое, большое спасибо», — ответил Зеленский в опубликованном в Instagram видео.

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