Зеленский поблагодарил бойцов теробороны, которые вышли к границе с РФ в Харьковской области — видео

16 мая, 16:57
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Бойцы теробороны вышли к границе с РФ в результате контрнаступления ВСУ в Харьковской области (Фото:Минобороны)

Бойцы теробороны вышли к границе с РФ в результате контрнаступления ВСУ в Харьковской области (Фото:Минобороны)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил военнослужащих 227-й батальона 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ, которые сумели выйти к границе с РФ в Харьковской области.

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Свое видеообращение к бойцам он обнародовал у себя в соцсетях в понедельник, 16 мая.

О том, что украинское подразделение в результате контрнаступления на северном направлении вышло к российской границе, стало известно накануне.

Видео дня

"Мы дошли, господин президент. Мы здесь", - обратились они к Зеленскому.

https://www.youtube.com/watch?v=-FQtIWybnew

«Ребята. Очень вам благодарен. От каждого. От себя, от своей семьи… Моя благодарность без границ… Желаю вам всем здоровья. Берегите себя. Благодарю вас, ваших родителей. Молодцы! И всем таким, как вы воинам, большое, большое спасибо», — ответил Зеленский в опубликованном в Instagram видео.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Граница Российская агрессия Харьковская область Украинские военные Владимир Зеленский Украинско-российская граница Война России против Украины Терроборона

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