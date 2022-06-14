Зеленский ответил на упреки Байдена по поводу нежелания верить в готовящееся вторжение РФ

14 июня, 12:07
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Владимир Зеленский заявил, что сигналы от западных спецслужб «были разными» (Фото:ОПУ)

Владимир Зеленский заявил, что сигналы от западных спецслужб «были разными» (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский считает, что страны Запада при желании могли предотвратить российское нападение на Украину, однако не стали этого делать.

Об этом он сказал в интервью изданию ZDF.

Таким образом украинский лидер прокомментировал упреки со стороны некоторых западных лидеров по поводу его недоверия к разведданным, свидетельствовавшим о подготовке РФ к полномасштабному вторжению.

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В частности, глава Белого дома Джо Байден заявил, что Зеленского предупреждали о планах Кремля, однако он «не хотел об этом слышать».

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В свою очередь сам президент Украины отметил, что неоднократно просил о превентивных санкциях против РФ, чтобы предотвратить ее широкомасштабное наступление, однако эти просьбы были проигнорированы.

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«Многим европейским лидерам, в том числе президенту США Джо Байдену, должен быть адресован вопрос о том, прислушались ли они к просьбам Украину ввести превентивные санкции против России, чтобы не началась война? Было бы справедливо, если бы они заранее прислушались ко мне как к главе украинского государства, если бы они прислушались к тому, о чем мы предупреждали», — ответил Зеленский.

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По его словам, сигналы, которые Украина получала от западных спецслужб «были разными».

«Послушайте, если бы все произошло именно так, если бы все предупредили Украину, что завтра будет полномасштабное вторжение, вопрос в том, почему не было закрыто воздушное пространство, почему нам не поставили оружие до этого вторжения, и почему не были введены санкции, чтобы президент РФ был превентивно остановлен?» — подчеркнул глава государства.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Джо Байден Владимир Зеленский Война России против Украины

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