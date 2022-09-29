Россия не получит территорию Украины, а приравняет себя к «Л/ДНР» — Зеленский

29 сентября, 22:27
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Президент Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 29 сентября, подчеркнул, что попытками аннексии украинских территорий страна-агрессор Россия приравняет себя к псевдореспубликам «Л/ДНР».

Глава государства отметил, что весь мир понимает, что на самом деле будет означать попытка аннексии.

«Россия не получит новую территорию Украины. Россия присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Россия приравняет себя к так называемым „днр“ и „лнр“, окончательно добьет те институции нормальной государственности, которые в России еще оставались», — сказал Зеленский.

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Президент Украины добавил, что российские оккупанты уничтожают на захваченных территориях экономику, культуру и социальную сферу, заполняют их могилами и пыточными.

Он подчеркнул, что россияне, совершавшие военные преступления в Украине, унесут их домой, а в результате развязанной Путиным войны вся Россия останется «без нормальной экономики, без достойной жизни и без уважения к каким-либо человеческим ценностям». По мнению Зеленского, это можно остановить, «остановив того одного, кто хочет войны больше, чем жизни».

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С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.

30 сентября российский режим собирается объявить об аннексии временно захваченных и оккупированных территорий Украины.

https://www.youtube.com/embed/t6ta-VMIH_Q
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Владимир Зеленский Псевдореферендум Военные преступления РФ Оккупированные территории Война России против Украины Временно оккупированные территории аннексия

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