Зеленский ответил на петицию об увольнении глав Херсонской ОВА и ГВА 12 сентября, 22:11 Владимир Зеленский (Фото:Theodore Manolopoulos/Greek Presidency Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о рассмотрении вопроса об увольнении Александра Прокудина с должности главы Херсонской ОВА и Романа Мрочко — с должности начальника Херсонской ГВА.

Петиция об увольнении Прокудина и Мрочко была опубликована 15 мая. Автор Юлия Грищенкова заявила о «некомпетентности и бездействии» руководителей Херсонской ОВА и ГВА.

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По ее словам, получив должность, Прокудин обещал закупки и установку укрытий для гражданских, проведение аудита закупок военной формы, проводимых предыдущим председателем Херсонской ОВА Ярославом Янушевичем, осуществление контроля за проведением аудита оказания гуманитарной помощи. Однако Прокудиным «не выполнен ни один из пунктов», заявила автор петиции.

Она подчеркнула, что несмотря на ежедневные обстрелы, главой области не обеспечена установка укрытий в общественных местах, в которых возникают скопления людей, в том числе на остановках общественного транспорта, которые уже неоднократно обстреливались войсками агрессора.

«В то же время, областные и местные власти устанавливают подземные укрытия в сложнодоступных местах для граждан, например, на территории поля», — говорится в тексте петиции.

В Херсоне, по словам автора петиции, критическая ситуация с вывозом мусора, и «фактически назревает экологическая катастрофа».

Также она заявила о «решении собственных бизнес-вопросов» властями Херсона — о «самовольном сносе» рынка Кристалл.

«Еще одним показательным индикатором работы этой администрации стали бесконечные очереди за гуманитаркой», — сказано в петиции.

Зеленский в ответ проинформировал о предусмотренном законом порядке назначении и увольнении глав военных администраций и отметил, что петиция направлена в Кабмин.