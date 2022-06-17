«Историческое решение». Статус кандидата на членство в ЕС для Украины приближает ее победу — Зеленский
Владимир Зеленский отметил, что решение Еврокомиссии — первый шаг к членству Украины в ЕС (Фото:ОПУ)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе приближает ее победу в войне с РФ.
Об этом он написал в пятницу, 17 июня, у себя в Twitter.
«Приветствую положительное заключение Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата. Это первый шаг к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит нашу победу. Спасибо президенту Урсуле фон дер Ляйен и каждому члену ЕК за историческое решение. Рассчитываю на положительные итоги Совета ЕС на следующей неделе», — отметил Зеленский.
Заключение ЕК будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.
Далее заявка Украины на вступление в Евросоюз будет обсуждаться на уровне европейских лидеров в Европейском совете.
При этом некоторые страны ЕС выступают против предоставления Украине статуса страны-кандидата. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что против этого высказались три страны. По данным СМИ, среди них Австрия и Дания.
8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов. 9 июня лидеры фракций Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.
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