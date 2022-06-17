«Историческое решение». Статус кандидата на членство в ЕС для Украины приближает ее победу — Зеленский 17 июня, 13:40 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский отметил, что решение Еврокомиссии — первый шаг к членству Украины в ЕС (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе приближает ее победу в войне с РФ.

Об этом он написал в пятницу, 17 июня, у себя в Twitter.

«Приветствую положительное заключение Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата. Это первый шаг к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит нашу победу. Спасибо президенту Урсуле фон дер Ляйен и каждому члену ЕК за историческое решение. Рассчитываю на положительные итоги Совета ЕС на следующей неделе», — отметил Зеленский.

Видео дня

Заключение ЕК будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Далее заявка Украины на вступление в Евросоюз будет обсуждаться на уровне европейских лидеров в Европейском совете.

При этом некоторые страны ЕС выступают против предоставления Украине статуса страны-кандидата. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что против этого высказались три страны. По данным СМИ, среди них Австрия и Дания.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов. 9 июня лидеры фракций Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.