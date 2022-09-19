Обстрел Южноукраинской АЭС: Зеленский призвал остановить РФ, «пока не поздно»

19 сентября, 10:13
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Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ подвергает опасности весь мир (Фото:ОПУ)

Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ подвергает опасности весь мир (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный обстрел войсками РФ Южноукраинской атомной электростанции.

В своем посте в Facebook он призвал остановить кремлевский режим, пока его военные преступления не привели к катастрофе.

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«Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Должны остановить ее, пока не поздно», — написал Зеленский.

Видео дня

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/831167424570421/?t=2

Удар по промышленной зоне Южноукраинской АЭС был нанесен в ночь на понедельник, 19 сентября.

Как сообщили в Энергоатоме, российские ракеты упали всего в 300 метрах от ядерных реакторов.

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«Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтные линии электропередачи», — рассказали в пресс-службе компании.

В то же время никто из сотрудников электростанции не пострадал.

Накануне войска РФ, неспособные успешно противостоять контрнаступлению украинской армии, нанесли удары по другим объектам критической инфраструктуры Украины, в том числе по Харьковской ТЭЦ-5, в результате чего Сумская, Полтавская и Днепропетровская области на некоторое время остались без электроснабжения.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Южно-Украинская АЭС АЭС Ракетные удары Владимир Зеленский Военные преступления Война России против Украины

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