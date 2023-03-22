Украинцы стали больше колебаться в оценке Зеленского — социологи 22 марта, 17:50 Владимир Зеленский в селе Мощун Киевской области, 21 марта (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

По сравнению с апрелем 2022 года украинцы стали больше сомневаться в оценке деятельности президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы. Рейтинг по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

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В целом доверие к президенту Зеленскому остается устойчивым и высоким — его деятельность в феврале 2023 года позитивно оценивают 91% украинцев. В то же время, одобрение части из них не настолько однозначно, как в апреле 2022 года.



В феврале 2023 года на вопрос о том, насколько они одобряют деятельность Зеленского, 58% респондентов ответили, что одобряют ее целиком, 33% скорее одобряли деятельность президента, 4% - скорее не одобряли и 3% не одобряли ее совсем.

Инфографика: Международный республиканский институт

В апреле 2022 года полностью одобряли деятельность президента Украины 74% респондентов, скорее одобряли — 20%, скорее не одобряли — 3%, совсем не одобряли — 2%.

Опрос был проведен по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей) в период с 1 по 5 февраля 2023 методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Всего было опрошено n=2,000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включены граждане, которые находятся за пределами Украины. Полученные данные опроса взвешены по региональным и возрастным показателям с использованием данных Государственной службы статистики Украины на 1 января 2021 года. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2.0%. Коэффициент досягаемости респондентов — 16%. Опрос был проведен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

