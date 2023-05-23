«Завершающий компонент многих переговоров». Зеленский рассказал о визите на передовую

23 мая, 22:51
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Владимир Зеленский посетил морских пехотинцев на передовой (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский посетил морских пехотинцев на передовой (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 23 мая, рассказал, что посетил украинских морпехов на передовой в Донецкой области и поздравил их с профессиональным праздником.

Глава государства вручил награды бойцам и ленты За мужество и отвагу лучшим подразделениям, которые защищают участок фронта в районе Угледара и Марьинки.

Он поблагодарил бойцов 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова и 140-го отдельного разведбатальона.

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«Уверен, вы помните эти подразделения — часто в вечерних обращениях именно их я благодарю за чрезвычайные результаты, которые они дают Украине в боях», — сказал Зеленский.

Президент также рассказал, что его визит на передовую и объявление о создании корпуса морской пехоты в Украине стало «завершающим компонентом после многих встреч и переговоров с партнерами». Новые бригады морской пехоты получат современное оружие и технику.

Зеленский отдельно поблагодарил бойцов 137-го отдельного батальона морской пехоты за результаты на передовой, а также другие подразделения, которые сражаются на самых ожесточенных направлениях:

  • 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду Запорожская Сечь;
  • 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка;
  • 74-й отдельный разведбатальон;
  • 5-ю отдельную Слобожанскую бригаду Нацгвардии.
https://www.youtube.com/embed/Z_a4uFtx0Tc

23 мая президент Украины посетил передовые позиции в полосе обороны Угледар — Марьинка в Донецкой области, чтобы поздравить морских пехотинцев с их праздником.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Морпехи Морская пехота Владимир Зеленский Война России против Украины День морской пехоты Украины силы обороны

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