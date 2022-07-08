Отказ НАТО от принятия Украины был исторической ошибкой — Зеленский

8 июля, 13:18
По словам Владимира Зеленского, ошибочность такого решения сейчас очевидна (Фото:Скриншот видео CNN)

По словам Владимира Зеленского, ошибочность такого решения сейчас очевидна (Фото:Скриншот видео CNN)

Президент Владимир Зеленский считает, что отказ от принятия Украины в Североатлантический альянс был исторической ошибкой, которая привела к трагическим результатам.

Об этом он сказал в интервью CNN.

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По словам Зеленского, ошибочность мнение о том, что членство Украины в НАТО спровоцирует нападение РФ, доказана нынешней войной.

«Мы не в НАТО, а Россия напала. У меня нет обид, это объединенное решение всех членов НАТО. Мы говорим о гарантиях безопасности, и об оружии, финансовой поддержке. А просто можно было, объединившись, принять Украину в НАТО», — заявил глава государства.

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При этом Зеленский добавил, что, несмотря на то, что Украина так и не получила места в Альянсе, он рад, что у Швеции и Финляндии это получилось.

«Выбор мира принять Швецию и Финляндию — это именно те превентивные шаги, о которых я много раз говорил. Сделайте эти превентивные шаги, чтобы не давать возможность России атаковать территории и людей», — подчеркнул он.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   НАТО Российская агрессия Владимир Зеленский Война России против Украины

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