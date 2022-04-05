Орбану придется выбрать между РФ и остальным миром — Зеленский 5 апреля, 11:26 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский считает, что Виктор Орбан боится РФ, поскольку зависит от нее (Фото:ОПУ)

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану придется выбрать между дружбой с РФ и остальным миром, считает президент Украины Владимир Зеленский.

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Об это он сказал в ходе своей пресс-конференции во вторник, 5 апреля.

Таким образом глава государства прокомментировал позицию Орбана, который запретил транзит оружия для Украины через территорию своей страны и отказался поддержать эмбарго на российские нефть и газ, несмотря на все военные преступления кремлевского режима.

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«Ему придется выбирать между Россией и остальным миром. Он может говорить, что я выбираю Венгрию, но Венгрия является частью остального мира», — заявил Зеленский.

По его словам, антиукраинская позиция Орбана связана с его страхом испортить отношения с РФ.

«Я хотел с ним найти отношения, я ему звонил, приглашал его на встречу, предлагал встречу у него. Он боялся, я уверен в этом, он может на меня обидеться и сказать, что „я никого не боюсь“. Он боится влияния РФ на его государство. Это влияние есть. Другое дело, нравится это ему, или нет», — отметил украинский лидер.

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