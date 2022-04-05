Орбану придется выбрать между РФ и остальным миром — Зеленский
Владимир Зеленский считает, что Виктор Орбан боится РФ, поскольку зависит от нее (Фото:ОПУ)
Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану придется выбрать между дружбой с РФ и остальным миром, считает президент Украины Владимир Зеленский.
Война России против Украины — главные события 5 апреля
Об это он сказал в ходе своей пресс-конференции во вторник, 5 апреля.
Таким образом глава государства прокомментировал позицию Орбана, который запретил транзит оружия для Украины через территорию своей страны и отказался поддержать эмбарго на российские нефть и газ, несмотря на все военные преступления кремлевского режима.
«Ему придется выбирать между Россией и остальным миром. Он может говорить, что я выбираю Венгрию, но Венгрия является частью остального мира», — заявил Зеленский.
По его словам, антиукраинская позиция Орбана связана с его страхом испортить отношения с РФ.
«Я хотел с ним найти отношения, я ему звонил, приглашал его на встречу, предлагал встречу у него. Он боялся, я уверен в этом, он может на меня обидеться и сказать, что „я никого не боюсь“. Он боится влияния РФ на его государство. Это влияние есть. Другое дело, нравится это ему, или нет», — отметил украинский лидер.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.