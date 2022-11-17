Россия — государство-террорист. Зеленский обнародовал видео ракетного удара по Днепру 17 ноября, 11:39 В результате удара по Днепру пострадали восемь человек (Фото:Скриншот видео t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский обнародовал видео удара, нанесенного по Днепру во время массированной ракетной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины в четверг, 17 ноября.

На опубликованных кадрах с авторегистратора одного из очевидцев видно, что обстрелу подвергся жилой район города.

«Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист действительно хочет принести украинцам только как можно больше боли и страданий», — написал глава государства у себя в Telegram-канале.

Видео дня

По состоянию на 11:30 было известно о 14 пострадавших в результате ракетной атаки по Днепру. Среди них — 15-летняя девочка.

Новая серия ударов РФ по Украине произошла спустя всего два дня после самого мощного ракетного обстрела с начала полномасштабного вторжения.

Тогда по гражданской инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них были перехвачены системой ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон, в связи с чем на значительной ее части начались аварийные отключения света.

На этот раз прилеты подтверждены в Днепре и Одесской обалсти. Целями оккупантов снова стали инфраструктурные объекты.