«Кто хотел заниматься политикой, ушел»: полк Азов является частью Нацгвардии, и радикалов там нет — Зеленский

2 мая, 12:27
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Владимир Зеленский пояснил, что сейчас Азов больше не добробат, а часть Нацгвардии (Фото:ОПУ)

Владимир Зеленский пояснил, что сейчас Азов больше не добробат, а часть Нацгвардии (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский опроверг фейковые утверждение кремлевской пропаганды о якобы «неонацистском» полку Азов.

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В интервью греческой телекомпании EPT он подчеркнул, что данное формирование Национальной гвардии является частью украинской армии и к политике никакого отношения не имеет.

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Зеленский пояснил, что во время первого вторжения РФ в 2014 году, когда сформировался добровольческий батальон Азов, некоторые его призывы «были достаточно радикальными в отношении РФ», однако с тех пор многое изменилось.

«Это были добровольцы, и это была их личная точка зрения. Полк Азов — не добровольцы, а входит в состав Национальной гвардии. Они официальная армия нашей державы. Тот, кто хотел заниматься политикой — они пошли и занимаются политикой. Те, кто решил действовать в НГУ, они стали частью НГУ», — заявил Зеленский.

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Он также отметил, что на сегодняшний день призывов к радикализму в Украине «очень мало по сравнению с многими другими государствами.

«Их у нас почти нет, невзирая на то, что идет война. Мы очень серьезно относимся к призывам к радикальным вещам. И пресекаем, и останавливаем любые такие шаги. Мы считаем, что то, что делают российские военные в нашей стране — это и есть нацизм», — подчеркнул глава государства.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Нацгвардия Украины Российская пропаганда Владимир Зеленский Полк Азов Война России против Украины

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