Не уверен на 100%, что не будут: Зеленский оценил вероятность ядерного удара со стороны РФ 2 мая, 10:17 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский отметил, что от кремлевского режима можно ожидать чего угодно (Фото:ОПУ)

Украинские власти не исключают, что кремлевский режим может решиться реализовать свои угрозы по поводу применения ядерного оружия.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос во время интервью австралийскому телеканалу Nine Network.

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По его словам, после случаев обстрелов российскими войсками украинских АЭС от РФ стоит ждать чего угодно.

«Вы не можете ожидать от этих людей, от руководства РФ, как политического, так и военного, что они не будут использовать ядерное оружие, или будут… Я не могу сказать на 100%, что нет, они не будут, или будут. Поскольку иногда мне кажется, что они что-то используют, даже не понимая результат, или понимают результат, но им все равно. Вы же знаете прекрасно — худшие люди, которым все равно. Это худшие. Это даже не враг», — объяснил Зеленский.

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