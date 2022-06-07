Зеленский рассказал, что будет считать полной победой Украины над РФ

7 июня, 16:33
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Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам, но не к территориальным уступкам (Фото:ОПУ)

Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам, но не к территориальным уступкам (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский считает, что возвращение войск РФ на рубежи, которые они занимали до 24 февраля, будет «серьезной», но лишь частичной победой Украины.

Об этом он заявил редактору Financial Times Руле Халаф на конференции Global Boardroom, подчеркнув при этом, что конечной целью является возвращение полного контроля над всей территорией страны.

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По словам Зеленского, для этого Украине необходимо еще больше вооружений.

«Мы уступаем в технике, и поэтому пока не в состоянии продвинуться», — пояснил глава государства.

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Зеленский также добавил, что все еще готов к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, несмотря на все военные преступления российской армии.

В то же время он раскритиковал ряд европейских политиков, призывающих Украину пойти на территориальные уступки кремлевскому режиму ради прекращения огня, что позволило бы ослабить санкции против РФ, частично влияющие и на их собственную экономику.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Война России против Украины

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