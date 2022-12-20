«Непокорны перед врагом». Зеленский обратился к украинским военным, которые держат оборону в районе Бахмута 20 декабря, 14:48 Зеленский встретился с украинскими военными, которые отражают атаки войск РФ в районе Бахмута (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных, которые держат оборону в районе Бахмута и отражают атаки войск РФ.

«Украина гордится вами. Я горжусь! Спасибо за мужество, стойкость и мощь, которую демонстрируете в отражении вражеских атак», — написал он в своем Telegram после необъявленного визита в населенный пункт и посещения передовых позиций одной из механизированных бригад.

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Президент также назвал Бахмут «крепостью» и заявил, что Украина выстоит и не отдаст своего.

«Крепость Бахмут. Наши. Непокорны перед врагом. Которые своей храбростью доказывают, что мы выстоим и своего не отдадим», — резюмировал он.

Во вторник, 20 декабря, Зеленский прибыл в Бахмут с необъявленным визитом. В районе этого населенного пункта на данный момент наиболее сложная ситуация, идут ожесточенные бои.

Во время посещения передовых позиций президент заслушал доклад военных об оперативной обстановке, материально-техническом обеспечении и предложениях по дальнейшим действиям.

4 декабря пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.

По его словам, держа оборону Бахмута, украинские военные могут достичь нескольких важных целей:

россияне не могут выйти на оперативное пространство,

не способны дальше проводить стратегически-наступательную операцию,

несут ежедневные огромные потери.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.