«Зачем вам быть соучастниками террора?» Зеленский обратился к народу Ирана 24 мая, 23:06 Владимир Зеленский (Фото:Fabrizio Bensch/File Photo/Reuters)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 24 мая, обратился к Ирану, который поддерживает полномасштабную войну России против Украины и поставляет стране-агрессору оружие.

Глава государства рассказал, что защитники Украины сбили уже почти 900 иранских дронов Шахед. Всего российские оккупанты применили против Украины около 1160 Шахедов. Он подчеркнул, что Украина постоянно ищет инструменты, как сбивать больше вражеских дронов-камикадзе.



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«Но сегодня, ввиду того, что такие удары продолжаются постоянно, хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана. Ко всем — к обществу, к иранским улемам, к каждой иранской семье, к тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране. Простой вопрос: а для чего вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства-зла? Мир же видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать», — сказал Зеленский.

Он напомнил, как Россия с помощью иранских дронов убила беременную украинку и ее мужа у себя дома, нанесла удар по общежитию со студентами, а затем — по прибывшим на место спасателям.

«Для чего такие циничные убийства Ирану? Руками России, но вашим оружием. Что от этого получаете вы, люди в Тегеране, или в Ширазе, или Саккези, или в любом другом городе вашей страны? К сожалению, еще большую изоляцию от мира, еще большие проблемы», — сказал украинский президент.

Он напомнил, что страна-агрессор наносит удары по жилым домам, больницам, школам, молитвенным домам, церквям, электростанциям, рынкам, остановкам и даже пунктам выдачи гуманитарной помощи. Президент добавил, что Иран, по его мнению, должен быть на другой стороне истории. Он также подчеркнул, что народ Ирана мог бы жить иначе, «если бы вас не ставили на одну сторону с таким злом, как российская агрессия».

«Ваши Шахеды, которые каждую ночь терроризируют Украину, означают лишь то, что людей Ирана толкают еще глубже и глубже на темную сторону истории», — сказал Зеленский.

В конце апреля газета The Wall Street Journal сообщала, что за последние полгода Иран доставил в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и около миллиона патронов с помощью грузовых судов.

По данным СМИ, в обмен на оружие для полномасштабной войны против Украины страна-агрессор поставляет Ирану кибероружие, западное оружие, «захваченное на поле боя», и помогает развивать ракетную программу.