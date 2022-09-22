Пять пунктов. Зеленский на Генассамблее ООН представил формулу мира Украины 22 сентября, 03:42 Обращение Владимира Зеленского к Генассамблее ООН, 21 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Президент Владимир Зеленский во время обращения к Генассамблее ООН ночью в четверг, 22 сентября, представил украинскую формулу мира.

Глава государства заявил, что эта формула может пригодиться всем, кто, возможно, окажется в похожих обстоятельствах. Он перечислил пять пунктов формулы:



наказание за агрессию, которое должно действовать до восстановления международно признанных границ и полной компенсации за войну;

защита жизней всеми средствами, которые позволяет устав ООН;

восстановление безопасности и территориальной целостности;

гарантии безопасности;

решимость защищаться и решимость партнеров помогать и объединяться вокруг того, кто борется против вооруженной агрессии.

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«Это формула преступления и наказания, которая уже хорошо известна России. Это и формула справедливости и правопорядка, которую России еще предстоит изучить. Как и любым другим потенциальным агрессорам… Если вы внимательно посмотрите на нашу формулу мира, вы увидите, что ее имплементация уже де-факто становится реформой Объединенных Наций. Наша формула универсальна, а значит, объединяет Север и Юг мира. Она призывает мировое большинство и побуждает к расширению представительства тех, кто остался неуслышанным», — отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что Украина готова к миру, но только честному и справедливому, и исключил урегулирование на каких-либо условиях, кроме этой украинской формулы мира. Он также напомнил, что Россия перешла от преступления агрессии, которое совершает с 2014 года, к полномасштабному вторжению, и у Украины нет другого выбора, кроме как защищаться и выгонять агрессора за международно признанные украинские границы.

В конце обращения Зеленский поблагодарил 101 страну, которая до этого поддержала его видеовыступление, и отметил, что против голосовали только семь стран: Россия, Беларусь, Куба, КНДР, Эритрея, Сирия и Никарагуа.

«Друзья, если такая коалиция против нашей решимости, я всех вас поздравляю. Поздравляю, потому что это значит, что мир победит любую агрессию и что нет ни одного препятствия, чтобы мы реализовали формулу мира», — отметил он.



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