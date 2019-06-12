Он шутил: в команде Зеленского заявили, что президент не обещал снизить тарифы Сегодня, 11:23 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить REUTERS/Valentyn Ogirenko

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что Владимир Зеленский не давал прямых обещаний снизить тарифы для населения.

Об этом он заявил в интервью BIHUS info.



«Зеленский напрямую нигде не обещал снижения тарифов, хотя мы все понимаем, и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования и развитие экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20−30%, а может и больше», — сказал Герус.

Он подчеркнул, что прямого обещания Зеленского о снижении тарифов нигде не было.

Также он отказался давать прогноз, когда могут быть понижены тарифы.

«Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о Роттердам+, что это не справедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть», — добавил Герус.