Зеленский усомнился в существовании «крепкого объединенного Запада» 25 мая, 10:42 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский упрекнул некоторые страны за саботирование эмбарго на российскую нефть (Фото:Скриншот видео ОПУ)

Президент Владимир Зеленский считает, что на сегодняшний день никакого «объединенного Запада» не существует.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Об этом он сказал в среду, 25 мая, выступая по видеосвязи на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

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«Сейчас вопрос ЕС. Есть ли единство на европейском континенте о будущем Украины? Я не вижу пока что. Посмотрите на Финляндию и Швецию. Они решили идти в НАТО. Россия толкала Украину в НАТО, а потом войной в Украине толкнула Финляндию и Швецию в НАТО. Есть ли единство по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО? Нет. Так есть крепкий объединенный Запад? Нет», — заявил Зеленский.

По его словам, даже на фоне всех зверств кремлевского режима в Украине коллективный Запад не способен объединиться для принятия необходимых мер.

«Все говорят — 6-й пакет, эмбарго на нефть. За это время Россия заработает $200 млрд, они могут купить любое оружие. Внедрен ли 6-й пакет? Нет, Венгрии что-то не подходит», — отметил глава государства.

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