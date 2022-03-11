«Эмоции обманчивы»: несмотря на успехи ВСУ, говорить о скором окончании войны пока рано — Зеленский 11 марта, 15:06 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский призвал украинцев набраться терпения (Фото:Скриншот видео ОПУ)

Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев, что, несмотря на победы ВСУ над российскими оккупантами, давать прогнозы по поводу окончания войны пока рано.

Об этом он сказал в своем видеообращении в пятницу, 11 марта.

«Я знаю, что многие люди начали чувствовать усталость. Нетерпение. Эмоции играют с людьми плохую игру. Когда мы мобилизуемся, когда мы видим наши боевые победы и потери врага, мы ожидаем, что борьба завершится быстрее. Что оккупанты падут быстрее. Но… Еще нужно время. Еще нужно терпение. Наша мудрость. И энергия. Умение делать свою работу по максимуму, чтобы мы вместе дошли до победы. Невозможно сказать — сколько дней нам еще освобождать украинскую землю. Но возможно сказать — мы это сделаем!», — заверил глава государства.

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