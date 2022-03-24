Зеленский на саммите НАТО: Больше никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает вашим стандартам — видео 24 марта, 12:47 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский отметил, что Украина показала, как много может дать для безопасности в мире (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский призвал забыть формулировку о том, что украинская армия якобы не достигла стандартов, необходимых для вступления в НАТО.

Об этом он сказал в четверг, 24 марта, выступая на саммите Североатлантического альянса.

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«После такого месяца войны. Это просьба ради наших военных. После такой войны против России… Больше, прошу, никогда, никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО. Мы показали, на что способны наши стандарты. И как много мы можем дать общей безопасности в Европе и мире», — заявил Зеленский.

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При этом он добавил, что самому НАТО еще предстоит показать, что он может сделать для спасения человеческих жизней.

«Показать, что это действительно мощное оборонное объединение в мире. И мир ждет», — отметил глава государства.

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