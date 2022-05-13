«Без посредников и на условиях диалога». Зеленский заявил, что готов говорить только с Путиным 13 мая, 12:36 Цей матеріал також доступний українською Зеленский заявил, что не готов искать «кровавые пути» к Путину (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к личным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, но без его посредников и на условиях диалога.

Война России против Украины — главные события 13 мая

«Я готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников каких-либо. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов», — сказал он в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

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Зеленский отметил, что сегодня должен быть прагматический диалог и нужно желание России, потому что будет поздно.

«Еще один кровавый случай, как было в Буче, Бородянке и Мариуполе сейчас — и терпения у людей не будет», — сказал он.

Украинский президент добавил, что после каждой войны приходит и мир.

«И даже когда есть 1% относительно возможности решить военный конфликт диалогом, нужно за него цепляться», — сказал Зеленский.

В то же время, он заявил, что не готов искать «кровавые пути» к Путину.

«Вы правы в том, некоторые лидеры Европы считают, что надо находить к Путину те или иные пути. Но вы меня поймите, мы их ищем много лет, но сегодня на этих путях трупы, трупы наших людей. Такие пути кровавые я не готов находить к Путину», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также рассказал, что сам вопрос переговоров с РФ осложняется изо дня в день.

«Ежедневно оккупируются небольшие, я бы так сказал, городки, где живут или жили, к сожалению, констатируем, что жили люди. Потому что многие из них покинули свои дома. И много людей было убито. Когда мы деоккупируем эти места, мы видим следы издевательств, расстрелов и уничтожение инфраструктуры российскими военными. И именно из-за этого усложняются моменты относительно возможностей переговоров», — сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина хочет мира на условиях уважения со стороны РФ к суверенитету и территориальной целостности Украины, традициям и народу, языку и людям, обществу и независимости.

«Все это нарушила РФ. Это нужно восстановить. Что это значит? Вывести свои войска. Наших украинских военных на территории РФ нет. Я уже не говорю, что нужно вернуть все награбленное. Но это не ценности для нас. Ценности — это живые люди. Выйдите, уйдите за границу нашего государства», — резюмировал он.

27 апреля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара внимательно следит за событиями в украинских городах и надеется, что встреча Зеленского и Путина состоится в ближайшие дни. в ОПУ ответили, что контекст и время пока не согласованы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным снова предложил ему встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. О реакции Путина на предложение не сообщается.

Эрдоган провел телефонные переговоры с Зеленским, они обсудили эвакуацию гражданских и военных из Мариуполя, а также переговорный процесс, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины.



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