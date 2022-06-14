«Если уступим, то потеряем все»: Зеленский назвал свое условие для переговоров с РФ

14 июня, 14:49
Цей матеріал також доступний українською
Владимир Зеленский заявил, что больше не ищет баланса в отношениях с РФ (Фото:ОПУ)

Владимир Зеленский заявил, что больше не ищет баланса в отношениях с РФ (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам с РФ, однако лишь тогда, когда кремлевский режим пойдет на прекращение боевых действий.

Об этом он сказал в интервью немецкой телекомпании ZDF.

Читайте также:
Зеленский ответил на упреки Байдена по поводу нежелания верить в готовящееся вторжение РФ

По словам украинского лидера, в отличие от времен до полномасштабного российского вторжения, теперь он больше не ищет баланса в отношениях с РФ, «чтобы как-то про что-то договориться».

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/vRWdBez46bY

«Мы точно знаем, что мы делаем. У меня нет никаких сомнений. Мы готовы говорить только тогда, когда вторая сторона будет готова закончить войну. Времени на разговоры нет. Очень больно терять людей. Но мы потеряем все, если уступим России в этой войне», — подчеркнул Зеленский.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Переговоры Российская агрессия Владимир Зеленский Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X