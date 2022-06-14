«Если уступим, то потеряем все»: Зеленский назвал свое условие для переговоров с РФ 14 июня, 14:49 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский заявил, что больше не ищет баланса в отношениях с РФ (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам с РФ, однако лишь тогда, когда кремлевский режим пойдет на прекращение боевых действий.

Об этом он сказал в интервью немецкой телекомпании ZDF.

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По словам украинского лидера, в отличие от времен до полномасштабного российского вторжения, теперь он больше не ищет баланса в отношениях с РФ, «чтобы как-то про что-то договориться».

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«Мы точно знаем, что мы делаем. У меня нет никаких сомнений. Мы готовы говорить только тогда, когда вторая сторона будет готова закончить войну. Времени на разговоры нет. Очень больно терять людей. Но мы потеряем все, если уступим России в этой войне», — подчеркнул Зеленский.

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