Андрей Бережанский
Три слона, которые держат успешное государство
Александр Гольц
Дело Голунова. Зашатается ли Кремль?
Владимир Фесенко
О чем говорят партийные списки
Александр Пасховер
Что не так с кулинарной библией СССР?
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Зеленский назначил 12 временных глав ОГА — указы

Сегодня, 17:13
Цей матеріал також доступний українською
Зеленский назначил 12 временных глав ОГА — указы - фото

пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав областных государственных администраций (ОГА) в 12 областях.

Соответствующие указы от 11 июня опубликованы на сайте президента.

В частности, врио главы Киевской ОГА стал Вячеслав Кучер, Черниговской — Наталья Романова, Хмельницкой — Владимир Кальниченко, Тернопольской — Иван Крысак, Сумской — Вадим Акперов, Николаевской — Вячеслав Бонь.

Врио главы Львовской ОГА назначен Ростислав Замлинский, Кировоградской — Сергей Коваленко, Ивано-Франковской — Мария Савка, Запорожской — Элла Слепян, Закарпатской — Иван Дуран, Волынской — Александр Киричук.

11 июня Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.

В 12 из 15 областей уволены главы ОГА, а в Одесской, Полтавской и Херсонской, где ранее были исполняющие обязанности глав облгосадминистраций, они отстранены.

Читайте также:
 Замена игроков. Все сегодняшние кадровые решения Зеленского

Теги:   ОГА Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 18:36

img
В Раде зарегистрировали проекты постановлений об увольнении Луценко и Климкина
Футбол

Сегодня, 00:11

img
Украина — Люксембург. Видео гола и обзор матча
Политика

Сегодня, 11:32

img
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия

ТОП 3

Политика

Сегодня, 17:13

img
Зеленский назначил 12 временных глав ОГА — указы
28259
Политика

Сегодня, 11:32

img
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия
17106
Политика

Сегодня, 11:50

img
Филарет отказался принимать томос и созывает поместный собор УПЦ КП
9758

Новости Одессы

img
Пятьдесят оттенков белого: отреставрированную Воронцовскую колоннаду откроют во второй половине лета
img
В тройном ДТП под Одессой погибла женщина
img
Одесская мехбригада уничтожила условных российских диверсантов (фоторепортаж)