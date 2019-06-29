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Как вам Зеленский? Известные украинцы оценили первый месяц работы президента

Сегодня, 09:22
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Пресс-служба президента

Владимир Зеленский принял полномочия президента 20 мая

Журнал НВ расспросил известных соотечественников, как они оценивают первый месяц работы Владимира Зеленского в качестве президента Украины.

Иосиф Зисельс, глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины:

Есть назначения, которые весьма проблематичны с точки зрения профессионализма и влияния «потусторонних» сил. Они не внушают большого оптимизма. Поездки, которые можно было бы назвать делами, на самом деле являются символами. Места выбрали правильные: вначале лучше ехать не в Россию или США, а в Брюссель, тем самым подчеркнув европейский вектор.

Что касается борьбы с олигархами, то не видно даже начала этой борьбы

Что касается борьбы с олигархами, то не видно даже начала этой борьбы. Более того, есть понимание, что он хочет договориться с этими олигархами. А договариваться с олигархами на их условиях — это все равно что капитулировать перед ними.

В общем, этот месяц не дал ясности, неопределенность сохраняется и искусственно продолжается. И, судя по всему, парламентские выборы должны пройти под знаком неопределенности.

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Вячеслав Демьяненко, директор компании С Кард Сервис — SOCAR Energy Ukraine:

Считаю, что выглядит достойно. И миф о том, что он не справится, неправдоподобен. Президент Зеленский довольно успешно как новый, молодой и еще малоопытный дипломат справляется со своей миссией.

Например, принятые предыдущей администрацией указы рассмотрел, некоторые отменил. Для бизнеса благоприятно, что снят с повестки дня закон о нарушении кассовой дисциплины. В общем, я бы сказал, что он и сам толковый, и его помощники довольно профессиональные.

Думаю, самые лучшие его решения будут после выборов

Что касается встречи Зеленского с олигархами. Понимаете, статус президента обязывает его встречаться со всеми. Здесь ты уже не имеешь права быть просто человеком и поддаваться своим эмоциям. Здесь ты должен быть дипломатом.

Ну, а пока это все проба пера, заявления и желания. Думаю, самые лучшие его решения будут после выборов. И если в парламенте у него в одной команде будет большинство, тогда он сможет переломить ситуацию в свою сторону и в сторону своих заявлений и обещаний.

А вообще, любому новому президенту будет сложно. И я бы пожелал Зеленскому стать ни от кого не зависимым президентом.

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Людмила Горделадзе, директор киевского кинотеатра Жовтень:

Это как в анекдоте. На Привозе женщина плачет:

— Деньги украли! Держите вора!

Люди спрашивают:

— А где были деньги?

— Вот здесь, на груди!

— А как же вы разрешили, чтобы он полез к груди?

— Так я же не знала, с какими он намерениями!

Вот и мы пока не знаем, с какими господин президент намерениями. Нужно еще подождать, чтобы определиться.

Тарас Прохасько, писатель:

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Управляемый хаос имени Зеленского

Все происходящее мне напоминает управляемый хаос. Впечатление, будто создается такое системное броуновское движение. Дико много вбросов информации, всевозможных актов и заявлений, и до сих пор непонятно, что же должен прикрыть этот хаос.

В то же время я потерял веру в декларации о новых силах и новых лицах.

Олег Рыбачук, глава общественной организации Центр UA:

Помните, как главный оппонент Зеленского Петр Порошенко и его сторонники говорили о двух крупнейших угрозах? Первая, что Зеленский приведет нас в Россию. А вторая, что он будет марионеткой олигарха Коломойского. По этим двум пунктам опасения пока не оправдались. Как и по внешнему курсу.

Более того, мне понравилось представление на назначение Вадима Пристайко новым министром иностранных дел. Это человек из когорты дипломатов, прошедших школу уже независимой Украины.

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Что касается кадровых назначений. Если считать, что глава уже Офиса президента Андрей Богдан — человек Коломойского, то, судя по последним интервью, Богдан едва ли не единственный человек, который может сказать Коломойскому «нет». Так что, возможно, его главной задачей и будет защита президента от излишних «пожеланий» Коломойского.

А недавнюю встречу президента с бизнесом можно только приветствовать. Потому что, несмотря на нехватку знаний во многих сферах, Зеленский все же человек, создавший свой бизнес. И это не нефть или газ.

Впрочем, весьма спорным остается вопрос о переезде Офиса президента с Банковой в Украинский дом на Европейскую площадь. Получается, что меняют шило на мыло — это же вообще не разгружает центр.

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Владимир Вятрович, директор Украинского института национальной памяти:

К сожалению, говорить о четко сформированном впечатлении трудно, потому что до сих пор не видно четко сформированной политики нового президента. Часть его обещаний (например, о пересмотре тарифов), как заявило его окружение, оказались шутками. А те, что якобы серьезные, еще не проявились.

Из минусов — абсолютное отсутствие информации о его видении гуманитарной политики

Из плюсов можно отметить разве что продолжение предыдущей внешней политики Украины.

А из минусов — абсолютное отсутствие информации о его видении гуманитарной политики, его видении по важным вопросам культуры и идентичности. Из окружения Зеленского уже поступают неприятные и опасные сигналы о возможном пересмотре языкового закона, да и другие вещи свидетельствуют о возможной ревизии прежней политики. И молчание Зеленского по этой теме провоцирует различного рода пророссийские силы на откровенные заявления о возможном реванше.

Ну, а его реплика, что «украинские женщины — это бренд Украины», одна из абсолютно скандальных, грубых и унижающих вещей. Это свидетельствует о том, что он до сих пор остается в реноме комика, а не политика, тем более главы государства. Как по мне, это абсолютные пережитки Совка в сознании нового президента.

Ваче Давтян, президент компании Промкабель-Электрика, основатель Школы развития лидеров:

Лично мои ожидания он пока превосходит. Потому что у людей, которые поддерживали [кандидатуру] Петра Порошенко, в том числе и у меня, было ощущение катастрофы. Сейчас есть определенные позитивные ожидания, что основные страхи пока не реализуются.

Радует, что он отказался от тех обещаний, которые очень негативно повлияли бы на экономику

От близких к нему людей я слышу, что он искренне хочет многое поменять, убрать коррупцию. И он старается максимально, насколько возможно, дистанцироваться от Игоря Коломойского и уйти от его воздействия.

Также радует, что он отказался от тех обещаний, которые очень негативно повлияли бы на экономику и сотрудничество с МВФ. Например, от снижения тарифов или отказа от налога на выведенный капитал.


Что касается встречи Зеленского с олигархами. Извините, но у нас олигархи — это львиная доля экономики. И есть ли смысл с ними воевать? С точки зрения обывателя — да, но это разрушит нашу экономику и вернет нас в 1917 год. К тому же с ними сложно справиться, они со своими ресурсами, включая СМИ, «сожрут» любого.

Дело в том, что с олигархами можно и нужно договариваться. Находить общие точки соприкосновения, но делая все, чтобы они отошли от политики. Для меня есть два типа олигархов: «условно позитивные» типа Пинчука или Ахметова, которые строят бизнес вдолгую в Украине. А есть «условно негативные» типа Коломойского или Фирташа, которых интересуют только деньги, и ради этого они готовы договариваться хоть с чертом или с Путиным. Вот их нужно выметать из страны поганой метлой.

Читайте этот материал в свежем номере журнала НВ — № 23 от 26 июня 2019 года.

Теги:   Офис президента Украины Президент Администрация президента Украины Известные украинцы Владимир Зеленский Вопрос недели НВ Вопрос недели Журнал НВ

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