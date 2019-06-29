Как вам Зеленский? Известные украинцы оценили первый месяц работы президента Сегодня, 09:22 12139 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба президента Владимир Зеленский принял полномочия президента 20 мая Пресс-служба президента

Журнал НВ расспросил известных соотечественников, как они оценивают первый месяц работы Владимира Зеленского в качестве президента Украины.

Иосиф Зисельс, глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины:



Есть назначения, которые весьма проблематичны с точки зрения профессионализма и влияния «потусторонних» сил. Они не внушают большого оптимизма. Поездки, которые можно было бы назвать делами, на самом деле являются символами. Места выбрали правильные: вначале лучше ехать не в Россию или США, а в Брюссель, тем самым подчеркнув европейский вектор.

Что касается борьбы с олигархами, то не видно даже начала этой борьбы

Что касается борьбы с олигархами, то не видно даже начала этой борьбы. Более того, есть понимание, что он хочет договориться с этими олигархами. А договариваться с олигархами на их условиях — это все равно что капитулировать перед ними.

В общем, этот месяц не дал ясности, неопределенность сохраняется и искусственно продолжается. И, судя по всему, парламентские выборы должны пройти под знаком неопределенности.

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Вячеслав Демьяненко, директор компании С Кард Сервис — SOCAR Energy Ukraine:

Считаю, что выглядит достойно. И миф о том, что он не справится, неправдоподобен. Президент Зеленский довольно успешно как новый, молодой и еще малоопытный дипломат справляется со своей миссией.

Например, принятые предыдущей администрацией указы рассмотрел, некоторые отменил. Для бизнеса благоприятно, что снят с повестки дня закон о нарушении кассовой дисциплины. В общем, я бы сказал, что он и сам толковый, и его помощники довольно профессиональные.

Думаю, самые лучшие его решения будут после выборов

Что касается встречи Зеленского с олигархами. Понимаете, статус президента обязывает его встречаться со всеми. Здесь ты уже не имеешь права быть просто человеком и поддаваться своим эмоциям. Здесь ты должен быть дипломатом.

Ну, а пока это все проба пера, заявления и желания. Думаю, самые лучшие его решения будут после выборов. И если в парламенте у него в одной команде будет большинство, тогда он сможет переломить ситуацию в свою сторону и в сторону своих заявлений и обещаний.

А вообще, любому новому президенту будет сложно. И я бы пожелал Зеленскому стать ни от кого не зависимым президентом.

Людмила Горделадзе, директор киевского кинотеатра Жовтень:

Это как в анекдоте. На Привозе женщина плачет:

— Деньги украли! Держите вора!

Люди спрашивают:

— А где были деньги?

— Вот здесь, на груди!

— А как же вы разрешили, чтобы он полез к груди?

— Так я же не знала, с какими он намерениями!

Вот и мы пока не знаем, с какими господин президент намерениями. Нужно еще подождать, чтобы определиться.

Тарас Прохасько, писатель:

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Все происходящее мне напоминает управляемый хаос. Впечатление, будто создается такое системное броуновское движение. Дико много вбросов информации, всевозможных актов и заявлений, и до сих пор непонятно, что же должен прикрыть этот хаос.

В то же время я потерял веру в декларации о новых силах и новых лицах.

Олег Рыбачук, глава общественной организации Центр UA:

Помните, как главный оппонент Зеленского Петр Порошенко и его сторонники говорили о двух крупнейших угрозах? Первая, что Зеленский приведет нас в Россию. А вторая, что он будет марионеткой олигарха Коломойского. По этим двум пунктам опасения пока не оправдались. Как и по внешнему курсу.

Более того, мне понравилось представление на назначение Вадима Пристайко новым министром иностранных дел. Это человек из когорты дипломатов, прошедших школу уже независимой Украины.

Что касается кадровых назначений. Если считать, что глава уже Офиса президента Андрей Богдан — человек Коломойского, то, судя по последним интервью, Богдан едва ли не единственный человек, который может сказать Коломойскому «нет». Так что, возможно, его главной задачей и будет защита президента от излишних «пожеланий» Коломойского.

А недавнюю встречу президента с бизнесом можно только приветствовать. Потому что, несмотря на нехватку знаний во многих сферах, Зеленский все же человек, создавший свой бизнес. И это не нефть или газ.

Впрочем, весьма спорным остается вопрос о переезде Офиса президента с Банковой в Украинский дом на Европейскую площадь. Получается, что меняют шило на мыло — это же вообще не разгружает центр.

Владимир Вятрович, директор Украинского института национальной памяти:

К сожалению, говорить о четко сформированном впечатлении трудно, потому что до сих пор не видно четко сформированной политики нового президента. Часть его обещаний (например, о пересмотре тарифов), как заявило его окружение, оказались шутками. А те, что якобы серьезные, еще не проявились.

Из минусов — абсолютное отсутствие информации о его видении гуманитарной политики

Из плюсов можно отметить разве что продолжение предыдущей внешней политики Украины.

А из минусов — абсолютное отсутствие информации о его видении гуманитарной политики, его видении по важным вопросам культуры и идентичности. Из окружения Зеленского уже поступают неприятные и опасные сигналы о возможном пересмотре языкового закона, да и другие вещи свидетельствуют о возможной ревизии прежней политики. И молчание Зеленского по этой теме провоцирует различного рода пророссийские силы на откровенные заявления о возможном реванше.

Ну, а его реплика, что «украинские женщины — это бренд Украины», одна из абсолютно скандальных, грубых и унижающих вещей. Это свидетельствует о том, что он до сих пор остается в реноме комика, а не политика, тем более главы государства. Как по мне, это абсолютные пережитки Совка в сознании нового президента.

Ваче Давтян, президент компании Промкабель-Электрика, основатель Школы развития лидеров:

Лично мои ожидания он пока превосходит. Потому что у людей, которые поддерживали [кандидатуру] Петра Порошенко, в том числе и у меня, было ощущение катастрофы. Сейчас есть определенные позитивные ожидания, что основные страхи пока не реализуются.



Радует, что он отказался от тех обещаний, которые очень негативно повлияли бы на экономику

От близких к нему людей я слышу, что он искренне хочет многое поменять, убрать коррупцию. И он старается максимально, насколько возможно, дистанцироваться от Игоря Коломойского и уйти от его воздействия.

Также радует, что он отказался от тех обещаний, которые очень негативно повлияли бы на экономику и сотрудничество с МВФ. Например, от снижения тарифов или отказа от налога на выведенный капитал.





Что касается встречи Зеленского с олигархами. Извините, но у нас олигархи — это львиная доля экономики. И есть ли смысл с ними воевать? С точки зрения обывателя — да, но это разрушит нашу экономику и вернет нас в 1917 год. К тому же с ними сложно справиться, они со своими ресурсами, включая СМИ, «сожрут» любого.

Дело в том, что с олигархами можно и нужно договариваться. Находить общие точки соприкосновения, но делая все, чтобы они отошли от политики. Для меня есть два типа олигархов: «условно позитивные» типа Пинчука или Ахметова, которые строят бизнес вдолгую в Украине. А есть «условно негативные» типа Коломойского или Фирташа, которых интересуют только деньги, и ради этого они готовы договариваться хоть с чертом или с Путиным. Вот их нужно выметать из страны поганой метлой.



Читайте этот материал в свежем номере журнала НВ — № 23 от 26 июня 2019 года.