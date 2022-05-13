Макрон зря ищет выход для Путина после своих неудачных попыток остановить вторжение РФ — Зеленский

13 мая, 13:36
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Владимир Зеленский заявил, что Украина не уступит территории, чтобы «сохранить лицо Путину» (Фото:ОПУ)

Владимир Зеленский заявил, что Украина не уступит территории, чтобы «сохранить лицо Путину» (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что попытки его французского коллеги Эммануэла Макрона найти какой-то дипломатический выход для главы Кремля Владимира Путина являются напрасными.

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Об этом он сказал в пятницу, 13 мая, в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

«Мы не должны искать выход для России, и Макрон зря это делает. Я считаю, что у него есть прекрасный опыт: пока РФ сама не захочет и не поймет, что ей это нужно, она не будет искать никакого выхода (из войны — ред.). Может, Эммануэль что-то знает больше. Я знаю, что он хотел найти те или иные результаты в посредничестве между РФ и Украиной. Но он не нашел. Не с нашей стороны, а со стороны России», — пояснил украинский лидер.

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В связи с этим Зеленский подчеркнул, что предлагать ему «какие-то вещи, связанные с уступками нашего суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо Путину — это не очень корректно».

«Мы не готовы сохранять что-то кому-то и терять из-за этого наши территории», — добавил глава государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/677123696684383/
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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Война России против Украины

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