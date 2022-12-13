Дефицит мощности энергосистемы может быть покрыт на 40% переходом на LED-лампы — Зеленский 13 декабря, 11:53 Владимир Зеленский призвал помочь Украине с решением этой проблемы (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к переходу на использование LED-ламп, чтобы снизить дефицит мощности энергосистемы страны после российских ударов.

Об этом он сказал во вторник, 13 декабря, во время своего выступления на международной конференции солидарности в Париже.

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По словам Зеленского, ее результатом могла бы стать договоренность о финансировании проекта по закупке LED-ламп для Украины.

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«Это может показаться кому-то не таким существенным, но 50 млн LED-ламп позволят сберечь около 1 ГВт электричества… Учитывая, что средний дефицит нашей энергосистемы около 2,5 ГВт, этот проект также мог бы существенно помочь», — пояснил глава государства.

После того, как РФ не удалось добиться успеха на поле боя, она приступила к террористическим атакам на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь принудить ее к переговорам.

Последний массированный удар был нанесен российскими войсками 5 декабря. Силы ПВО сбили около 60 из более чем 70 ракет. В результате атаки погибли четыре человека, а во многих областях Украины были введены аварийные отключения света.

