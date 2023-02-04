Говорили об армии и поставках техники. Зеленский провел разговор с Сунаком 4 февраля, 20:02 Риши Сунак и Владимир Зеленский во время визита британского премьера 19 ноября 2022 года (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом сообщил сам Зеленский в Facebook в субботу, 4 февраля.



По словам главы государства, он поблагодарил британского премьера за старт тренировок украинских экипажей на танках Challenger. Также политики обсудили дальнейшее расширение возможностей ВСУ и разностороннюю поддержку Украины.

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Как отметила пресс-служба британского правительства, Сунак заверил Зеленского в намерении обеспечить как можно скорее поступление британской военной техники на линию фронта.

Кроме того, они говорили о необходимости ускорения предоставления международной помощи Украине и согласились, что наибольшим оружием в ее арсенале является коллективное международное единство.

14 января правительство Великобритании сообщило, что передаст Украине эскадрон танков Challenger 2. Также была анонсирована передача 30 самоходных артиллерийских установок AS90.