Говорили об армии и поставках техники. Зеленский провел разговор с Сунаком
Риши Сунак и Владимир Зеленский во время визита британского премьера 19 ноября 2022 года (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Об этом сообщил сам Зеленский в Facebook в субботу, 4 февраля.
По словам главы государства, он поблагодарил британского премьера за старт тренировок украинских экипажей на танках Challenger. Также политики обсудили дальнейшее расширение возможностей ВСУ и разностороннюю поддержку Украины.
Как отметила пресс-служба британского правительства, Сунак заверил Зеленского в намерении обеспечить как можно скорее поступление британской военной техники на линию фронта.
Кроме того, они говорили о необходимости ускорения предоставления международной помощи Украине и согласились, что наибольшим оружием в ее арсенале является коллективное международное единство.
14 января правительство Великобритании сообщило, что передаст Украине эскадрон танков Challenger 2. Также была анонсирована передача 30 самоходных артиллерийских установок AS90.