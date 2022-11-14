Зеленский заявил в Херсоне, что готов к миру, но лишь после полного освобождения Украины 14 ноября, 14:58 Владимир Зеленский отметил, что чужие территории Украину не интересуют (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к миру, однако лишь при условии освобождения всех временно оккупированных РФ украинских территорий.

Об этом он сказал в понедельник, 14 ноября, во время своего неанонсированного визита в освобожденный от российских захватчиков Херсон.

«Мы готовы к миру, но миру для всей нашей страны. Это территория всего нашего государства. Мы уважаем международное право и суверенитет каждого государства, а сейчас речь идет о суверенитете нашего государства. Поэтому мы боремся против российской агрессии. Нас не интересует территория других стран. Нас интересует только деоккупация нашей страны», — заявил глава государства.

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Он также отметил, что освобождение украинских территорий не является легким, а отступление РФ — не акт «доброй воли», а вынужденное решение.

«Мы шаг за шагом идем ко всем временно оккупированным территориям нашей страны. Конечно, это тяжело, это долгий и сложный путь. На этой войне — лучшие герои нашей страны… Никто так просто ничего не отдает. Цена этой войны высока. Люди ранены, большое количество погибших. Поэтому (российские войска) и убежали. Потому что наша армия окружила врага, и они были в опасности. Были ожесточенные бои, и результат — мы сегодня в Херсонской области», — подчеркнул Зеленский.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.