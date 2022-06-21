Фронт растянулся на 2,5 тысячи километров, но инициатива за нами — Зеленский

21 июня, 12:37
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Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо выбивать ВС РФ со всех областей (Фото:Zelenskiy/Official/t.me)

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо выбивать ВС РФ со всех областей (Фото:Zelenskiy/Official/t.me)

На сегодняшний день фронт сопротивления российскому вторжению в Украине растянулся на более чем 2,5 тысячи километров.

Об этом во вторник, 21 июня, рассказал у себя в соцсетях президент Владимир Зеленский.

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В то же время он подчеркнул, что после провала российского блицкрига и благодаря военной помощи стран Запада инициатива перешла к украинским военным.

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«Мы имеем дело с абсолютным злом. И у нас нет другого выбора, чем идти дальше. Освобождать всю нашу территорию. Выбивать оккупантов из всех наших областей. И хотя сейчас ширина нашего фронта — уже более 2,5 тысяч километров, чувствуется, что стратегическая инициатива — все-таки за нами», — написал Зеленский.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Война России против Украины

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