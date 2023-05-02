Зеленский провел военный кабинет и анонсировал большой санкционный пакет против России 2 мая, 21:32 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 2 мая, провел заседание военного кабинета и совещание об усилении санкций против страны-террориста России.

В вечернем обращении глава государства рассказал, что военный кабинет, как и Ставка верховного главнокомандующего, регулярно работает для «синхронизации самых важных оборонных и активных действий», но это закрытая работа и ее подробности публиковать нельзя.



Видео дня

Зеленский также анонсировал большой санкционный пакет против России и заявил, что решение будет «уже скоро».

«Провел совещание по усилению санкционных режимов — как наших, украинских, так и совместных с партнерами. Внимательно следим за тем, как государство-террорист пытается обходить санкции, фиксируем каждое такое направление, работаем вместе с партнерами, чтобы заблокировать это», — сказал он.

22 апреля Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против 40 физических и 382 юридических лиц — они коснулись компаний-производителей оружия и комплектующих, а также физических и юридических лиц, которые помогают России обходить санкции и хранят имущество российских военных преступников.