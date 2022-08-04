Зеленский в интервью китайскому СМИ: Пекин мог бы повлиять на Москву, чтобы добиться окончания войны 4 августа, 13:07 Владимир Зеленский заявил, что КНР имеет достаточное влияние на РФ, чтобы принудить ее к миру (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский считает, что власти КНР могли бы повлиять на кремлевский режим, чтобы прекратить агрессию РФ против Украины.

Такое мнение он высказал в интервью китайскому изданию The South China Morning Post.

По словам главы государства, Пекин имеет значительное политическое и экономическое влияние на Москву, и мог бы этим воспользоваться, чтобы принудить ее к миру.

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«Я уверен, что без китайского рынка РФ чувствовала бы себя в полной экономической изоляции. Это то, что может сделать Китай — ограничить торговлю до окончания войны», — пояснил Зеленский.

Кроме того, он напомнил, что КНР является постоянным членом Совбеза ООН.

«Если мы действуем без законодательства, то зачем нам вообще Совет безопасности, если любая страна, или несколько стран в мире могут просто принять решение о нарушении правил военным путем?» — отметил президент.

При этом он добавил, что хорошо понимает, что китайские власти хотели бы сохранить «сбалансированное» отношение к войне РФ против Украины, но в данном случае это неправильно.

«Россияне — захватчики… Это война на нашей территории, они пришли вторгаться. Китай, как большая и мощная страна, может прийти и как бы поставить РФ на определенное место… Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы Китай пересмотрел свое отношение к РФ», — заявил Зеленский.

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