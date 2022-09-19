Коллаборант Сальдо заявил, что вернулся в Херсонскую область

19 сентября, 16:42
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Назначенный оккупантами так называемый «губернатор» Херсонской области, подозреваемый в госизмене Владимир Сальдо (Фото:Владимир Сальдо / Telegram)

Назначенный оккупантами так называемый «губернатор» Херсонской области, подозреваемый в госизмене Владимир Сальдо (Фото:Владимир Сальдо / Telegram)

Херсонский коллаборант и марионетка российских оккупантов Владимир Сальдо утверждает, что вернулся к «исполнению обязанностей».

В Telegram-канале гауляйтера в понедельник, 19 сентября, появилось его фото и сообщение, что он «находится на своем рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей». В сообщении также утверждается, что, по словам коллаборанта, «курс Херсонской области на вхождение в состав РФ остается твердым и неизменным».

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Херсонский гауляйтер Кирилл Стремоусов 5 сентября признал, что оккупанты сейчас не могут провести псевдореферендум на временно захваченных территориях в Херсонской области, который собирались инсценировать 11 сентября.

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Позже руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты свернули подготовку к псевдореферендуму в Херсонской области о «присоединении к РФ» из-за контрнаступления ВСУ. 12 сентября в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных территорий — более 500 кв. километров.

В начале августа Сальдо заявил, что ложится в больницу, а свои «полномочия» передает «исполняющему обязанности» Сергею Елисееву. Позже появилась информация, что Сальдо находился в медикаментозной коме. Кремлевские пропагандисты заявили, что коллаборант мог быть отравлен.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Херсонская область Юг Украины Российская пропаганда Коллаборант Владимир Сальдо Война России против Украины Коллаборационизм

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