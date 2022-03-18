Путин в разговоре с Шольцем назвал «нереалистичными» предложения Украины на переговорах с РФ

18 марта, 12:58
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Владимир Путин утверждает, что Украины якобы выдвигает РФ все новые требования (Фото:Mikhail Klimentyev/REUTERS)

Владимир Путин утверждает, что Украины якобы выдвигает РФ все новые требования (Фото:Mikhail Klimentyev/REUTERS)

Глава кремлевского режима Владимир Путин считает «нереалистичными» предложения украинской стороны на переговорах с РФ.

Об этом он заявил во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем, который состоялся в пятницу, 18 марта.

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Путин утверждает, что, «выдвигая все новые нереалистичные предложения», Украина якобы пытается «затянуть переговорный процесс».

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«Тем не менее, российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов», — заявили в Кремле.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Переговоры Российская агрессия Олаф Шольц Война России против Украины

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