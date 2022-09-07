Путин пожаловался, что его «надули» с украинским зерном. На Банковой ему ответили

7 сентября, 12:47
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Михаил Подоляк назвал угрозы Кремля откровенным шантажом (Фото:ОПУ)

Михаил Подоляк назвал угрозы Кремля откровенным шантажом (Фото:ОПУ)

Глава Кремля Владимир Путин жалуется, что его якобы «надули» с вывозом украинского зерна, и требует ограничить его экспорт.

Об этом он сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума.

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Путин утверждает, что большая часть зерна вывозится в ЕС, а не в развивающиеся страны, о которых он якобы очень заботится.

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«Все это давление, которое оказывалось на нас со стороны наших квазипартнеров и наших геополитических противников — оно было основано на призывах обеспечить интересы беднейших стран, не допустить голода в этих странах… Выяснилось, что в очередной раз просто, как в народе говорят, грубо кинули, надули», — возмутился российский диктатор.

В связи с этим он заявил, что хочет «ограничить направления вывоза зерна и другой продовольствия».

«Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции Эрдоганом», — пригрозил Путин.

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил, что подобные обвинения являются безосновательными, но абсолютно прогнозируемыми.

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«Энергетический, ядерный, миграционный, зерновой и любые другие форматы прямого шантажа периодически появляются в публичный риторике первых лиц РФ, когда что-то идет явно не по плану и нужно через страх остановить Украину и международное сообщество», — цитирует его РБК-Украина.

Представитель ОПУ подчеркнул, что РФ сейчас просто ищет новый повод для очередной информационной кампании в попытке добиться снятия западных санкций.

«Между тем, с каждым разом эти абсолютно прогнозируемые попытки/заявления выглядят более чем сомнительно: Европа и США уже неоднократно акцентировали, что санкции не касаются конкретных продовольственных позиций. Это во-первых. И во-вторых, страны-реципиенты не имеют никаких вопросов к Украине, которая максимально выполняет свои договоренности, но есть вопросы к России, которая под любым предлогом саботирует поставки», — подчеркнул Подоляк.

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С начала полномасштабного вторжения Россия умышленно блокировала украинские порты и морские пути в Черном море, чтобы помешать вывозу продовольствия из Украины, а также наносила ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с зерном, провоцируя поджоги.

Таким образом она пыталась добиться снятия санкций, введенные за ее военную агрессию.

После длительных переговоров при посредничестве Турции 22 июля в Стамбуле был подписан договор о разблокировании вывоза украинского зерна.

В Мининфраструктуры заявили, что три черноморских порта Украины смогут экспортировать каждый месяц около 3 млн тонн агропродукции. Соглашение рассчитано на 120 дней и может быть продлено на такой же срок.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Зерно Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины Продовольственный кризис

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