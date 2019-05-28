Омелян не исключил, что пойдет в Раду Вчера, 11:18 Цей матеріал також доступний українською НВ Омелян пока не ведет переговоры ни с одной политической силой НВ

Министр инфраструктуры Владимир Омелян не исключил, что будет баллотироваться на выборах в Раду.

«В данный момент я понимаю, что пойду в политику, какой это будет формат — парламентский или внепарламентский — я для себя еще не решил», — сказал он в кулуарах международной конференции Ukrcemfor 2019, пишет Интерфакс-Украина.

Омелян подчеркнул, что пока не ведет переговоры ни с одной политической партией.

«Я этого не исключаю, но хочу понять с кем, ради чего и как. Это должны быть прозрачные и честные выборы, не только передо мной, но и перед общественностью. Если я увижу, что это отвечает моим личным принципам, тогда буду готов присоединиться к политической силе», — резюмировал министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский после принятия присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинету министров.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку.

Народные депутаты должны рассмотреть вопрос отставки всего правительства Гройсмана уже в четверг, 30 мая.

На 21 июля в Украине также назначены внеочередные выборы в Раду.

Кроме Омеляна, свой возможный поход в Раду анонсировали министр образования Лилия Гриневич и министр культуры Евгений Нищук.