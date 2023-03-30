«На подходе резнансные дела». Омелян заявил, что Банковая пытается дискредитировать НАБУ и САП

30 марта, 15:49
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Владимир Омелян считает дело против себя попыткой обезвредить НАБУ и САП до обнародования скандальных расследований (Фото:NV)

Владимир Омелян считает дело против себя попыткой обезвредить НАБУ и САП до обнародования скандальных расследований (Фото:NV)

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью Radio NV заявил, что Банковая пытается дискредитировать Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру с помощью дел против реформаторов, и объяснил, зачем.

«У меня есть свое объяснение, которое основывается на той информации, которую я имею лично. Мне кажется, что Банковая нашла какой-то формат договоренностей либо с отдельными сотрудниками НАБУ и САП, либо с отдельным руководством НАБУ и САП, чтобы был возбужден ряд дел именно в отношении реформаторов, чем дискредитирует именно НАБУ и САП», — заявил Омелян в эфире Radio NV.

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По его словам, это связано с тем, что "на подходе крайне резонансные дела, касающиеся действий нынешней власти в 2019-2022 году".

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Коррупция Верховный суд Украины Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Банковая Владимир Омелян Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Реформы ВАКС радио NV

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