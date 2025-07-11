Суд избрал меру пресечения бывшему секретарю Киевсовета, которого подозревают в служебной халатности

Бывшему заместителю городского головы Киева и секретарю Киевского городского совета Владимиру Бондаренко в пятницу, 11 июля, избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сам Бондаренко написал на странице в Facebook.

Как написал Бондаренко, решение принял Печерский районный суд Киева. Экс-депутат также утверждает, что «политическая мотивация в очередной раз победила закон».

Также он считает судебное решение «полностью» необоснованным.

10 июля Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении экс-секретарю Киевсовета по факту служебной халатности и содействия уклонению от военной службы.

Ведомство не называет фамилию чиновника, но позже стало известно, что речь идет о Владимире Бондаренко.

В ведомстве заявили, что он в 2022—2023 годах незаконно начислял заработную плату управляющему делами Киевсовета, который вместе с другими депутатами мобилизовался в ряды ВСУ. При этом он точно знал, что последний проходит военную службу.

После расследования Bihus.Info Виталий Кличко объявил об увольнении ряда должностных лиц КГГА и коммунальных предприятий города.

6 февраля НАБУ и САП провели масштабную операцию, направленную на разоблачение преступной организации, действовавшей в Киевском городском совете и причастной к земельной коррупции.

НАБУ разоблачило преступную организацию в Киевском горсовете, которая незаконно выводила землю через фиктивные сооружения. Были задержаны семь человек, среди которых высокопоставленные чиновники и депутаты. Правоохранители заявили, что предотвратили хищение участков стоимостью 83,7 млн грн.

7 февраля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю председателя КГГА Петру Оленичу по делу о земельной коррупции — его отправили под стражу на два месяца с возможностью внести залог.

21 февраля Оленич вышел под залог в 15 млн грн. 26 февраля его отстранили от должности на два месяца.

8 апреля Бондаренко подал заявление об увольнении с должности. Это произошло после того, как на том же заседании Киевсовет не поддержал его досрочную отставку.