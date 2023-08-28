Прессуют не меня, а представителей Генштаба. Предприниматель Андрей Острогруд рассказал, как полиция получила доступ к телефону генерала Остащенко 28 августа, 16:52 Андрей Острогруд, владелец компании Киевгума (Фото:NV)





Про це в інтерв'ю NV розповів Андрій Острогруд, власник компанії Київгума.



«Уявіть собі, під час війни Нацпол отримав ухвалу Печерського суду про доступ до телефону представників військового керівництва. В Генштабі просто очманіли від цього», — сказав він.



Через власних адвокатів підприємець неофіційно дізнався про існування двох ухвал — про виїмку у мобільного оператора даних з його телефону і даних з телефону посадових осіб, що потенційно могли з ним контактувати з приводу постачань аптечок Київгуми до Міноборони.



Йдеться про генерала Тетяну Остащенко, яка очолює Командування Медичних Сил (КМС), а також керівників військових шпиталів Львова та Вінниці, додав Острогруд.



Про те, що ведеться якесь розслідування він дізнався з листа, яке прийшло на його підприємство у липні 2023 року від Андрія Гречаного, старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Нацполу. «Нас звинувачують, разом з неназваними посадовцями Міноборони, у привласненні бюджетних коштів у особливо великих розмірах. Йдеться про угоди, укладені Київгумою з Міноборони у період 2021−2022 рр. щодо постачання аптечок військового призначення. Справа начебто стосується завищення ціни за одиницю товар», — пояснив він.



Додавши, що ці угоди укладені внаслідок проведених тендерів на платформі Prozorro. Київгума запропонувала найменшу ціну за найбільш якісний продукт, адже аптечка сертифікована за натівським стандартом (IFАК).



У той же момент, Острогруд запевняє, що судова ухвала про доступ до його контактів та високопосадовців Генштабу не мають жодного сенсу, адже він не контактував з Остащенко. «Моя версія: це пресують не мене, а саме представників Генштабу, щоб через вигадані претензії до нашої компанії дотягнутися [до військового керівництва]. Але це лише мої здогадки — не хочу лізти у політику. Мене цікавлять конкретні справи, які стосуються Київгуми», — наголосив підприємець.



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