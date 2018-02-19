Вятрович рассказал о польско-украинских переговорах изнутри

В Польше участники нападений на украинские памятники не привлекаются к ответственности - Вятрович

В Польше в течение 2014-2017 годов состоялось 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе - на могилах.

Об этом сообщил директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович.

"Их исполнителями были сначала неизвестные вандалы, затем ответственность за часть уничтожений взяли на себя некоторые общественные объединения. Несмотря на это, правоохранительные органы Польши не обнаружили виновников, памятников не восстановили, власть не осудила вандализм", - говорится в сообщении.

В Украине же, по его данным, за прошлый год произошло четыре акта осквернения польских памятников. По его словам, их осудили как представители власти, так и общественно-политических сил (включая националистических).

"В конце все четыре места (в том числе легализованные) восстановлено усилиями украинской стороны", - отмечает он.

Украинская же сторона добивается равноправного отношения и синхронных действий по восстановлению памятников. По оценкам историка, этого не происходит. Однако в целом процесс восстановления мест памяти и поисково-эксгумационных работ на территории Украины и Польши не сдвинулся с мертвой точки.

"То есть, в результате польских инициатив, мы оказались уже где-то на минус третьем этаже, в сравнении с прошлым годом", - считает историк.

Напомним, Институт национальной памяти Польши удивлен заявлением Украинского института национальной памяти об отсутствии возможностей для продолжения работы Польско-украинского форума историков в предыдущем формате через закон о запрете "бандеровской идеологии".

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