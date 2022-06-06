«Неплохая идея». Зеленский заявил, что поддерживает визовый режим для россиян 6 июня, 16:46 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает введение визового режима для граждан РФ.

Свое мнение он высказал во время встречи с журналистами, сообщает РБК-Украина.



«Я считаю, что то, о чем вы говорите [введение визового режима для российских граждан] — это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до позитивного для украинцев результата», — сказал глава государства.



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В начале мая петиция о введении визового режима для граждан России, зарегистрированная 11 февраля, набрала необходимые 25 тысяч подписей. 25 мая Владимир Зеленский ответил на петицию и направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой обработатьэтот вопрос.

«На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос является важным и неотложным, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю», — сообщил президент.

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