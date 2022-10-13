Посол Украины выступил против введения визового режима с Беларусью

13 октября, 21:49
Поделиться:
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим (Фото:svaboda.org (RFE/RL))

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим (Фото:svaboda.org (RFE/RL))

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим выступил против прекращения безвизового режима с Беларусью.

В эфире Delfi в четверг, 13 октября, дипломат сказал, что считает введение визового режима несвоевременным. По его мнению, это может повлечь зеркальные меры со стороны режима диктатора Александра Лукашенко, а через Беларусь едут многие украинцы, которые уезжают с территории страны-террориста России и оккупированных украинских территорий.

Видео дня

По мнению Кизима, визовый режим создаст большую нагрузку на дипломатическое учреждение и вызовет большое количество вопросов гуманитарного характера, потому что у многих в другой стране живут родственники.

Читайте также:

Петиция на сайте президента Украины с призывом отменить безвизовый режим с Беларусью набрала 25 тысяч подписей. Глава государства Владимир Зеленский в ответе на петицию сообщил, что этот вопрос изучит Кабинет министров.

Граница Украины с Беларусью закрыта на въезд для граждан Беларуси и других иностранцев в соответствии с распоряжением Кабмина от 26 февраля 2022 года из-за участия режима Лукашенко в полномасштабной войне РФ против Украины.

Читайте также:
«Воюют с одним и тем же злом». Тихановская предложила Зеленскому «построить альянс с демократической Беларусью»

В Генеральном штабе ВСУ 12 октября сообщили, что режим Лукашенко позволил использовать оборонно-промышленный комплекс Беларуси для ремонта поврежденной российской техники и передать России часть танков Т-72.

https://www.youtube.com/embed/0DkM0xqV4T4
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Граница Беларусь Посол Безвизовый режим Украина-Беларусь Украинско-белорусская граница Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X