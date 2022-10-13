Посол Украины выступил против введения визового режима с Беларусью 13 октября, 21:49 Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим (Фото:svaboda.org (RFE/RL))

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим выступил против прекращения безвизового режима с Беларусью.

В эфире Delfi в четверг, 13 октября, дипломат сказал, что считает введение визового режима несвоевременным. По его мнению, это может повлечь зеркальные меры со стороны режима диктатора Александра Лукашенко, а через Беларусь едут многие украинцы, которые уезжают с территории страны-террориста России и оккупированных украинских территорий.



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По мнению Кизима, визовый режим создаст большую нагрузку на дипломатическое учреждение и вызовет большое количество вопросов гуманитарного характера, потому что у многих в другой стране живут родственники.

Петиция на сайте президента Украины с призывом отменить безвизовый режим с Беларусью набрала 25 тысяч подписей. Глава государства Владимир Зеленский в ответе на петицию сообщил, что этот вопрос изучит Кабинет министров.

Граница Украины с Беларусью закрыта на въезд для граждан Беларуси и других иностранцев в соответствии с распоряжением Кабмина от 26 февраля 2022 года из-за участия режима Лукашенко в полномасштабной войне РФ против Украины.

В Генеральном штабе ВСУ 12 октября сообщили, что режим Лукашенко позволил использовать оборонно-промышленный комплекс Беларуси для ремонта поврежденной российской техники и передать России часть танков Т-72.