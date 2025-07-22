Увидел последствия российского террора. Глава МИД Франции посетил Харьков после прифронтовых Сум

Барро в Харькове посмотрел на последствия российского террора против города (Фото: Andrii Sybiha / X)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро посетил Харьков после поездки в прифронтовые Сумы вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Об этом Сибига во вторник, 22 июля, сообщил в соцсети X.

По его словам, в Харькове французский министр ознакомился с последствиями российских обстрелов, в частности осмотрел разрушенные жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Сибига напомнил, что Барро стал первым главой МИД из стран-партнеров, кто совершил поездку в Сумы. Глава украинского МИД поблагодарил за поддержку Украины президента Франции Эмманюэля Макрона и весь французский народ.

«Такие визиты крайне важны. Они демонстрируют нашим людям, что мы — не одни. Наша задача — мобилизовать максимальную международную поддержку для людей здесь и в других городах и общинах, которые постоянно подвергаются российским ударам. Усилить воздушный щит и увеличить устойчивость перед зимой. Мы обсудили все это», — отметил Сибига.

Фото: Andrii Sybiha/X

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в понедельник, 21 июля, прибыл с визитом в Киев. Он посетил место удара по метро Лукьяновка, а также Чернобыльскую зону отчуждения.