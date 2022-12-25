Кулеба — после визита в США: Все нужное оружие будет, это только вопрос времени 25 декабря, 20:42 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Cindy Liu)

Украина получит от партнеров все необходимое оружие для защиты от российской агрессии. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона в воскресенье, 25 декабря.

Подводя итоги визита украинской делегации во главе с президентом в Вашингтон, Кулеба отметил, что Киеву «впервые не пришлось ничего дополнительно просить в плане программы визита» — американская сторона «сама сделала все по максимуму».



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«Если подытожить все закулисные разговоры — не только в Вашингтоне, а и в других странах — то вывод таков: все нужное оружие будет, это только вопрос времени», — считает министр.

Отвечая на вопрос, почему партнеры Украины не могут поставить необходимое оружие сразу, Кулеба упомянул «психологические, логистические и политические причины».

«Со всеми этими причинами надо работать, и мы будем работать… Поставки любого оружия — очень сложная техническая и логистическая операция, мы вместе с коллегами из других ведомств занимаемся всеми этими деталями. У меня точно есть ощущение, что никаких табу в вопросах поставок оружия нет», — подчеркнул он.

Глава МИД прокомментировал решение о передаче Украине ЗРК Patriot и рассказал, что поднимал этот вопрос еще в первую неделю полномасштабной войны. По его словам, в США тогда говорили, что обучение займет три месяца, и считали, что за это время война уже закончится.

Инфографика: НВ

21 декабря Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Он встретился с президентом Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США. В этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.