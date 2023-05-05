Офис президента — о «сливе» планов Зеленского посетить Берлин: Очень неприятный осадок 5 мая, 20:51 Игорь Жовква (Фото:Офис президента)

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква прокомментировал разглашение информации о возможном визите президента Владимира Зеленского в Берлин.

В эфире телемарафона в пятницу, 5 мая, Жовква отметил, что если внутри страны Офис президента может ограничить круг осведомленных людей, то зарубежный визит невозможно подготовить без привлечения другой стороны. Он рассказал, что о визите главы украинского государства в Финляндию знало ограниченное количество людей, и «никакой утечки не было до момента, когда самолет президента приземлился и началась первая встреча».



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«Не хочу комментировать действия немецкой стороны. Если честно, неинтересно, как там идет расследование, кто „слил“ эту информацию, но очень неприятный осадок по этому вопросу», — добавил замглавы ОП.

На вопрос, будет ли визит президента отменен, Жовква ответил, что «когда что-то будет, вы, безусловно, об этом узнаете».

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Владимир Зеленский приедет в Берлин в субботу, 13 мая, по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца. Позже немецкий новостной портал T-online со ссылкой на источники, приближенные к украинскому правительству, написал, что власти Украины разочарованы раскрытием деталей возможного визита.

В полиции Берлина заявили, что начали расследование из-за утечки в СМИ информации о планах президента Украины посетить Берлин.



3 мая Владимир Зеленский посетил с визитом Финляндию, 4 мая — Нидерланды. Он в том числе встретился с руководством стран и представителями Международного уголовного суда, принял участие в саммите Украина — Северная Европа и выступил в парламенте Нидерландов.