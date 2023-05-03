Киев разочарован раскрытием деталей о будущем визите Зеленского в Германию — СМИ

3 мая, 17:56
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Власти Украины разочарованы раскрытием деталей возможного визита президента Владимира Зеленского в Берлин, сообщает немецкий новостной портал T-online со ссылкой на источники, приближенные к украинскому правительству.

Проправительственные круги Украины сообщили СМИ, что они «очень разочарованы» тем, что «из немецких источников преднамеренно была опубликована очень конфиденциальная информация о политике безопасности».

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По их словам, это было «безответственно» и может «поставить под сомнение возможный визит украинского президента» в Германию.

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Ранее СМИ сообщали, что Зеленский приедет в Берлин в субботу, 13 мая, по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца.

На следующий день, 14 мая, по данным журналистов, он отправится в Ахен, где ему будет вручена премия Карла Великого. После этого он вернется в Украину.

3 мая Владимир Зеленский по приглашению прибыл с визитом в Финляндию. Он примет участие в саммите Украина — Северная Европа.

Это пятый визит Зеленского за границу с начала полномасштабного вторжения России. Ранее он приезжал в США, Бельгию, Польшу и Великобританию.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Российская агрессия Берлин Владимир Зеленский

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