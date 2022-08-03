Си против Пелоси. Почему визит высокопоставленной американки разозлил Пекин, но не привел к войне — украинский востоковед
Китай собирается проглотить Тайвань экономическим способом, считает востоковед Петр Шевченко (Фото:Li Tao / Xinhua)
НВ поговорил с находящимся в Китае аналитиком Петром Шевченко о настоящих причинах визита Нэнси Пелоси в Тайвань и о том, как Пекин планирует захватывать остров.
1 августа мир готовился чуть ли не к началу Третьей мировой войны, вызванной противостоянием двух ядерных государств — Китая и США.
Ведь в этот день 82-летняя спикер американской Палаты представителей Нэнси Пелоси прибыла в Тайвань с официальным визитом. Китайская народная республика (КНР), которая многие десятилетия считает это островное государство своей провинцией, с угрозами обращалась в Вашингтон и даже стянула в регион свои военные силы. Пекин не хотел допустить появления Пелоси в Тайбэе – главном городе страны, которая сама себя называет «Республикой Китай», и придерживается демократии, а не коммунизма, в отличие от материковой КНР.
Самолет из Пелоси сел на тайваньскую землю, однако военной конфронтации пока не произошло: Пекин только «решительно осудил» ее появление на непокорном острове. Си Цзиньпин, лидер КНР, назвал визит конгрессвумен «демонстрацией нецивилизованной кампании империалистов». Китай начал масштабные военные учения вокруг острова с применением самолетов, кораблей и ракетных пусков.
НВ пообщался с украинским экспертом Петром Шевченко, который сейчас находится в КНР, где работает аспирантом кафедры международной экономики Цзилиньского университета относительно того, как визит Пелоси оценили в самом Китае.
— Почему Китай не отважился на военный ответ США?
— Есть три причины. Во-первых, Китай не готов к технологическому разрыву с США и их союзниками: не создана технологическая база, он до сих пор зависит от импорта полупроводников. Китайцы активно импортируют их из Тайваня и Японии. Если Пекин попытается атаковать Тайвань, то он сразу попадет на американские санкции. Следовательно, любая военная эскалация приостановит высокотехнологичное производство в Китае. Дополнительно, Поднебесная не готова к войне чисто экономически. Война быстро ударит по уровню жизни населения. Это критически для власти компартии, потому что сейчас она держится на том, что люди одобряют политику коммунистического правительства.
Вторая причина – Китай не готов к применению силы с военной точки зрения. Официальная статистика свидетельствует, что соотношение авианосцев у них не в пользу Пекина. Да, у Китая их три, а в США - двенадцать. У союзников США в регионе – Тайване и Японии – большой запас противокорабельных ракет, а у КНР всего 50 эсминцев и корветов. Конечно, китайцы могут рассчитывать на численность войск, но это будет кровавая баня для Китая. Что-то вроде высадки союзных сил в Нормандии, но умноженное во много раз [официально в той операции Второй мировой погибли 10 тыс. солдат США, Великобритании, Канады и др.].
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