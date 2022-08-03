Си против Пелоси. Почему визит высокопоставленной американки разозлил Пекин, но не привел к войне — украинский востоковед 3 августа, 19:10 Китай собирается проглотить Тайвань экономическим способом, считает востоковед Петр Шевченко (Фото:Li Tao / Xinhua)

НВ поговорил с находящимся в Китае аналитиком Петром Шевченко о настоящих причинах визита Нэнси Пелоси в Тайвань и о том, как Пекин планирует захватывать остров.

1 августа мир готовился чуть ли не к началу Третьей мировой войны, вызванной противостоянием двух ядерных государств — Китая и США.

Ведь в этот день 82-летняя спикер американской Палаты представителей Нэнси Пелоси прибыла в Тайвань с официальным визитом. Китайская народная республика (КНР), которая многие десятилетия считает это островное государство своей провинцией, с угрозами обращалась в Вашингтон и даже стянула в регион свои военные силы. Пекин не хотел допустить появления Пелоси в Тайбэе – главном городе страны, которая сама себя называет «Республикой Китай», и придерживается демократии, а не коммунизма, в отличие от материковой КНР.

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Самолет из Пелоси сел на тайваньскую землю, однако военной конфронтации пока не произошло: Пекин только «решительно осудил» ее появление на непокорном острове. Си Цзиньпин, лидер КНР, назвал визит конгрессвумен «демонстрацией нецивилизованной кампании империалистов». Китай начал масштабные военные учения вокруг острова с применением самолетов, кораблей и ракетных пусков.



НВ пообщался с украинским экспертом Петром Шевченко, который сейчас находится в КНР, где работает аспирантом кафедры международной экономики Цзилиньского университета относительно того, как визит Пелоси оценили в самом Китае.

— Почему Китай не отважился на военный ответ США?

— Есть три причины. Во-первых, Китай не готов к технологическому разрыву с США и их союзниками: не создана технологическая база, он до сих пор зависит от импорта полупроводников. Китайцы активно импортируют их из Тайваня и Японии. Если Пекин попытается атаковать Тайвань, то он сразу попадет на американские санкции. Следовательно, любая военная эскалация приостановит высокотехнологичное производство в Китае. Дополнительно, Поднебесная не готова к войне чисто экономически. Война быстро ударит по уровню жизни населения. Это критически для власти компартии, потому что сейчас она держится на том, что люди одобряют политику коммунистического правительства.

Китайцы сейчас очень хорошо живут. 400 млн. (с 1,4 млрд. ) являются представителями среднего класса: у каждого есть приличные зарплаты, квартиры и машины. Если уровень жизни снизится, то в этом обвинят компартию.

Вторая причина – Китай не готов к применению силы с военной точки зрения. Официальная статистика свидетельствует, что соотношение авианосцев у них не в пользу Пекина. Да, у Китая их три, а в США - двенадцать. У союзников США в регионе – Тайване и Японии – большой запас противокорабельных ракет, а у КНР всего 50 эсминцев и корветов. Конечно, китайцы могут рассчитывать на численность войск, но это будет кровавая баня для Китая. Что-то вроде высадки союзных сил в Нормандии, но умноженное во много раз [официально в той операции Второй мировой погибли 10 тыс. солдат США, Великобритании, Канады и др.].

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