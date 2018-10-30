30 октября 2018, вторник

Визит Меркель в Украину: В АП рассказали о ключевых темах переговоров канцлера с Порошенко

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Ангела Меркель и Петр Порошенко

Ангела Меркель и Петр Порошенко

Администрация президента Украины расказала о ключевых темах переговоров президента Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель во время ее визита в Киев 1 ноября.

На Банковой заявили, что особое внимание в ходе переговоров будет уделено ситуации на Донбассе, в оккупированном Крыму и в акватории Азовского моря и Керченском проливе.

"Лидеры скоординируют дальнейшие совместные шаги с целью обеспечения реализации Минских договоренностей и усиления международной коалиции в рамках противодействия продолжающейся российской агрессии. Планируется обсудить вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также укрепления энергетической безопасности Украины и ЕС как неотъемлемого компонента европейской и мировой системы безопасности", - подчеркнули в АП.

Во время переговоров, в частности, речь пойдет об укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ФРГ, а также об усилении практической поддержки со стороны Берлина процесса реформ в Украине.

В АП напомнили, что предстоящий визит канцлера ФРГ в Украину станет вторым за последние четыре года.

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